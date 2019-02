'Girl', nu op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM Wat een ongelofelijke rit hebben Lukas Dhont en zijn ‘Girl’ erop zitten. De zegetocht begon vorig jaar in mei, toen de film in Cannes werd uitgeroepen tot Beste Regiedebuut en Victor Polster tot Beste Acteur. En nu ‘Girl’ ook op tv komt, is de eindbestemming stilaan bereikt: uw hart. Want wie kijkt, kan niet anders dan diep getroffen worden door het verhaal van Lara, de ballerina die zich niet thuisvoelt in haar lijf. Wie maalt er dan nog om dat ‘Girl’ naast een Oscarnominatie heeft gegrepen, of dat er kritiek kwam op het feit dat de rol van Lara niet door een echte transgender wordt vertolkt? Dit meisje is ’t allermooist op aard. Zeg dat Humo het gezegd heeft.