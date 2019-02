'A Star Is Born' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM De kans bestaat dat Lady Gaga tijdens de Oscaruitreiking niet één, maar twee keer op het podium zal verschijnen. Zo kun je er donder op zeggen dat ze een liveversie zal brengen van haar genomineerde song ‘Shallow’ uit ‘A Star Is Born’. En wie weet mag ze daarna terugkeren om de Oscar voor Beste Actrice in ontvangst te nemen. Dat zou niet eens onverdiend zijn: Gaga is verrassend goed als het dienstertje dat onder de vleugels van de drankzuchtige rockzanger Jack (Bradley Cooper) tot een wereldvedette uitgroeit. Het verhaal van het drie keer eerder verfilmde ‘A Star Is Born’ is misschien wat dunnetjes, maar debuterend regisseur Cooper mag zich niettemin op de borst kloppen.