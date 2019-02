'First Man' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM Wij maken ons niet gauw kwaad, maar dat ‘First Man’ dit jaar niet tussen de Oscargenomineerden voor Beste Film staat en dat Ryan Gosling niet werd genomineerd voor Beste Acteur, beschouwen wij als een grove onrechtvaardigheid. Gosling is nochtans prachtig als Neil Armstrong, de introverte astronaut die straalvliegtuigen en ruimteraketten kan besturen, maar aan de ontbijttafel niet bij machte is om met zijn eigen kinderen te communiceren. En tijdens de ruimtescènes zult u van pure spanning uw nagels in de armleuningen van uw zetel klauwen. Vergeet ook niet het geluid van uw flatscreen zo hard mogelijk te zetten, zodat u zich kunt laten overdonderen door de schitterende geluidseffecten. Naar de maan met de buren!