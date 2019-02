Humo selecteert de films van de week

CANVAS, VRIJDAG 15 FEB., 21.20

TRAGIKOMEDIE Cate Blanchett won een Oscar voor haar hoofdrol in de beste tragikomedie van Woody Allen in jaren. Ze speelt een vrouw die naar San Francisco verhuist om in te trekken bij haar zus, omdat haar man, een louche bankier, in de nor is gevlogen. Een perfect uitgebalanceerde mix van humor en tristesse.

CAZ, VRIJDAG 15 FEBRUARI, 22.35

HORROR Deze remake van de Sam Raimi-klassieker bezit naar verluidt het wereldrecord qua gebruikte liters fake bloed in een film. Enkele jongelui trekken naar een hutje in de bossen, vinden een mysterieus boek en voor je ’t weet gebeuren er gekke dingen met kettingzagen en demonen. Gore fun.

BBC 2, VRIJDAG 15 FEBRUARI, 0.05

THRILLER Jake Gyllenhaal speelt zijn beste rol tot op heden als griezel die ’s nachts slachtoffers van ongevallen en overvallen gaat filmen en de beelden verkoopt aan nieuwszenders. Beklijvende cinema over een losgeslagen commercieel medialandschap waarin sociopaten hun slag kunnen slaan.

VTM, ZATERDAG 16 FEBRUARI, 15.00

DRAMA Deze tranentrekker van J.A. Bayona (de Spaanse regisseur van ‘El Orfanato’ en de recentste ‘Jurassic World’) staat te boek als een jeugdfilm, maar maak u geen illusies: ook als volwassene is de kans klein dat u het einde haalt zonder drie pakjes Kleenex te verslijten. De 12-jarige Conor heeft het niet makkelijk: hij woont alleen met zijn terminaal zieke moeder (Felicity Jones) en wordt gepest op school. Tot hij vriendschap sluit met een reusachtige boom (stem van Liam Neeson) die hem met zijn problemen leert omgaan. Hoewel Bayona soms op het randje van de meligheid balanceert, gaat de film op een verfrissend eerlijke manier om met ziekte en de dood. De fantasiescènes zijn met prima special effects in elkaar gestoken en vooral Felicity Jones zit uitstekend in haar rol.

CANVAS, ZATERDAG 16 FEB., 22.45

Drama Romantisch drama met Ryan Gosling en Michelle Williams als getrouwd koppel dat z’n huwelijk uit elkaar ziet spatten. In flashbacks zie we hoe de twee verliefd werden op elkaar: een clevere manier om aan te tonen hoe het begin van een relatie ook al de kiemen van het einde kan meedragen.

ZES, ZONDAG 17 FEBRUARI, 20.30

Thriller Klassieker onder de serial killer-thrillers, waarin Brad Pitt en Morgan Freeman achter een moordenaar aan zitten die zijn slachtoffers uitkiest aan de hand van de zeven hoofdzonden. Het verhaal zit slim in elkaar, de personages zijn memorabel en de regie van David Fincher is ijzingwekkend efficiënt. Meesterwerk.

VICELAND, ZONDAG 17 FEB., 22.00

FANTASY Mads Mikkelsen zegt letterlijk geen woord in deze redelijk geflipte Vikingfilm van Nicolas Winding Refn, die aanvoelt als een hypergewelddadige lsd-koortsdroom. Mikkelsen speelt een éénogige Noorse slaaf die ontsnapt aan zijn meesters en op een Vikingschip richting Amerika terechtkomt.

ZES, MAANDAG 18 FEBRUARI, 20.35

DRAMA Waargebeurd verhaal over een man (Sean Penn) die twee tieners vermoordde en voor zijn executie spirituele steun kreeg van een non (Susan Sarandon). Pakkend, onsentimenteel drama van Tim Robbins dat het debat rond de doodstraf in de VS deed oplaaien, maar eerlijk genoeg is om ook de slachtoffers niet te vergeten.

CAZ, DINSDAG 19 FEBRUARI, 20.40

KOMEDIE De beste film in de serie, met Peter Sellers in grote doen als inspecteur Clouseau, die wordt belaagd door zijn gek geworden ex-overste Charles Dreyfus (Herbert Lom). Heerlijke, ‘zo flauw dat het grappig wordt’-film, boordevol perfect getimede slapstick.

ZES, WOENSDAG 20 FEB., 20.35

THRILLER Ook al kent u hem intussen uit het hoofd, dit blijft een absolute klassieker, die telkens nieuwe details prijsgeeft. De film is naast een policier over een seriemoordenaar ook een drama over een vrouw in een mannenwereld én een gids over welke wijn nu het best bij lever past.

Thelma & Louise ★★★½

ZES, DONDERDAG 21 FEB., 20.35

DRAMATwee vriendinnen slaan op de vlucht nadat één van hen een verkrachter heeft doodgeschoten. Feministisch geïnspireerde roadmovie van Ridley Scott, die tegenwoordig actueler is dan ooit. Humor, drama en actie komen mooi samen, en Susan Sarandon en Geena Davis zijn prima op elkaar ingespeeld.