'The Mossad' op Canvas

GESCHIEDENIS De ontvoering van nazikopstuk Adolf Eichmann uit Argentinië. De wraakacties na de aanslag op de Olympische Spelen van München in 1972. De moord op de Egyptische wetenschapper Yahya El Mashad. De bevrijding van een gekaapt vliegtuig in Entebbe, Oeganda, waarbij een soldaat vermomd werd als de toenmalige Oegandese president Idi Amin om de kapers uit hun lood te slaan. Het zijn een paar van de operaties die de Israëlische geheime dienst Mossad de afgelopen decennia op het getouw heeft gezet, en die haar de reputatie als één van de meest efficiënte én gewetenloze geheime diensten ter wereld hebben opgeleverd. De mannen die alles bedachten en uitvoerden, bleven altijd in het verborgene, tot nu. Voor zijn documentaire kon regisseur Duki Dror een hoop kopstukken voor de camera halen om te getuigen over wat ze gedaan hebben – en of ze daar ooit morele bezwaren bij hebben gehad. Voor wie na afloop nog zin heeft in meer: deze documentaire is een ingekorte versie van de vierdelige reeks ‘Inside the Mossad’, die sinds kort ook integraal op Netflix terug te vinden is.