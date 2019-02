'A Monster Calls' op VTM ★★★½

VTM, ZATERDAG 16 FEBRUARI, 15.00

DRAMA Deze tranentrekker van J.A. Bayona (de Spaanse regisseur van ‘El Orfanato’ en de recentste ‘Jurassic World’) staat te boek als een jeugdfilm, maar maak u geen illusies: ook als volwassene is de kans klein dat u het einde haalt zonder drie pakjes Kleenex te verslijten. De 12-jarige Conor heeft het niet makkelijk: hij woont alleen met zijn terminaal zieke moeder (Felicity Jones) en wordt gepest op school. Tot hij vriendschap sluit met een reusachtige boom (stem van Liam Neeson) die hem met zijn problemen leert omgaan. Hoewel Bayona soms op het randje van de meligheid balanceert, gaat de film op een verfrissend eerlijke manier om met ziekte en de dood. De fantasiescènes zijn met prima special effects in elkaar gestoken en vooral Felicity Jones zit uitstekend in haar rol.