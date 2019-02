Griet Op de Beeck: 'Het was heftig. Na de opnames van 'Dream School' ben ik keihard beginnen te huilen'

Griet Op de Beeck «Ze hadden mij al eerder gevraagd, maar omdat ik niet de ambitie heb om één van de zovele BV’s op de Nederlandse televisie te worden, heb ik toen vriendelijk bedankt. Ik kende het programma ook niet. Ditmaal vroegen ze uitdrukkelijk of ik de vorige seizoenen wilde bekijken, en ik was meteen hooked. Het opzet van ‘Dream School’ is om een groep schoolverlaters via gastdocenten te proberen inspireren om alsnog een richting in het leven te kiezen en zich te ontplooien. Ik vind het heel bijzonder als televisie betekenisvol kan zijn. Niet alleen voor de jongeren die eraan meedoen, maar ook de kijkers zullen zich in bepaalde aspecten herkennen – als ze dat durven, tenminste. Dus heb ik uiteindelijk toch met nederig enthousiasme toegezegd.»

HUMO Triest: sommige jongeren konden niets bedenken toen je hun vroeg naar hun mooiste dag.