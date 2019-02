Ruth Beeckmans in 'Weg met ons ma': 'Ik had een connectie met een krokodil'

Ruth Beeckmans «Mijn mama en ik zijn op veel gebieden tegenpolen. Zij is extreem ordelijk en gestructureerd, ik ben een gepatenteerde sloddervos. Ik heb nergens schrik voor, zij is een complete angsthaas. Zijn we bijvoorbeeld met mijn dochter in de speeltuin, dan rent ze de hele tijd achter Charlie-Sue aan om haar te kunnen opvangen als ze valt. ‘Jongens,’ denk ik dan. ‘Laat dat kind toch gewoon spelen!’

»Toen we beslist hadden om naar Zuid-Afrika te reizen voor ‘Weg met ons ma’, dacht ik dus: ‘Dit wordt lachen.’ Het concept van het programma is namelijk om avontuurlijke tot extreem avontuurlijke activiteiten te ondernemen met je moeder – de titel van de originele reeks is niet voor niks ‘50 Ways to Kill Your Mammy’. Maar wat bleek toen we eenmaal in Zuid-Afrika waren? Mijn mama was ineens geweldig stoer, en voor niks bang! Ze heeft zelfs tussen de krokodillen gezwommen. Ik dacht: ‘Wat is dit nu? Ik heb jou wel aan de makers verkocht als een schijtebroek, hè?’ (lacht) Uiteindelijk bleek ik nog de angstigste van ons tweeën, met name tijdens de autoritten.»