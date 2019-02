Skye Borgman: 'Misbruikt door een meestermanipulator'

Er zijn veel true crime-documentaires op tv dezer dagen, maar geen enkele zo waanzinnig als ‘Abducted in Plain Sight’ op Netflix. In een notendop: Jan Broberg werd in de jaren 70 als tienermeisje tot twee keer toe ontvoerd en misbruikt door een vriend van de familie, Robert Berchtold. Haar ouders ondernamen nauwelijks iets om de pedofiel tegen te houden, integendeel: moeder Mary Ann had zelfs een affaire met Berchtold nadat die Jan een eerste keer had meegenomen, en ook de vader verleende de man seksuele gunsten. Passeren ook nog de revue: brandstichting, valse psychologen én buitenaardse wezens.