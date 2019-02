ZES, VRIJDAG 22 FEBRUARI, 20.35

OORLOG Kathryn Bigelow sleurt je mee in de opgefokte, van adrenaline doordrongen leefwereld van Amerikaanse ontmijners in Irak. Dat ze daarbij geen oordeel velt over die oorlog zélf werd haar destijds niet altijd in dank afgenomen, maar haar film gaat dan ook over iets anders: de verslaving aan gevaar.