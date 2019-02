'Bohemian Rhapsody', nu op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM Gezien de slopende productieproblemen – van gedonder met het script tot een ontslagen regisseur – mag het een wonder heten dat de biopic over Queen-frontman Freddie Mercury (Rami Malek) een meer dan aardige film is geworden. Toegegeven: in het iets te conventionele verhaal zijn maar weinig sporen terug te vinden van het liederlijke seksleven dat Mercury leidde. Maar om mee te maken hoe klassiekers als ‘We Will Rock You’ en ‘Bohemian Rhapsody’ in de studio tot stand kwamen: zalig! Tijdens de 20 minuten durende evocatie van hun legendarische set tijdens Live Aid in Wembley Stadium besef je met de kracht van een verpletterende gitaarrif dat de fantastische Malek die Oscar voor Beste Acteur straks dubbel en dik verdient.

