'Escape from Dubai' op Canvas

ACTUA Een jaar geleden stapte Latifa, dochter van de sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten, op een jetski aan de grens met Oman. Ze zette koers naar een luxejacht dat voor de kust lag en verdween. De 32-jarige vrouw had al eerder geprobeerd om haar land én haar familie te ontvluchten, omdat het leven als prinses een verschrikking was. Nu had ze alles jarenlang gepland en contact gezocht met een Fransman die enkele jaren eerder ontsnapt was uit de Emiraten en haar opwachtte met zijn boot. Het baatte niet: enkele dagen na haar vlucht werd het jacht bestormd door Indiase commando’s, die alle passagiers meenamen. Even later dook er op YouTube een video op die Latifa had gemaakt voor het geval haar ontsnapping zou mislukken, waarin ze uitlegde waarom haar leven in Dubai zo’n hel was. In de maanden nadien bleef het stil, tot het ministerie van Buitenlande Zaken van de Emiraten in december plotseling beelden vrijgaf van de prinses, die ‘gewoon thuis is en de nodige zorgen krijgt’, aldus het begeleidende communiqué. Een erg vreemd verhaal dus, dat een ander licht werpt op het leven in Dubai en gereconstrueerd wordt in deze documentaire.