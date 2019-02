'Apollo 13' op Netflix: De film die aan de basis lag van het streamingplatform

Nu te zien op Netflix

FILM Vreemd dat het zo lang heeft geduurd tot ‘Apollo 13’ op Netflix kwam. Het ruimtevaartdrama met Tom Hanks over de gelijknamige NASA-missie die bijna op een ramp uitdraaide, ligt namelijk aan de oorsprong van het streamingbedrijf, als we oprichter Reed Hastings mogen geloven. In de jaren 90 was Hastings de videocassette met ‘Apollo 13’ die hij had gehuurd bij zijn videotheek kwijtgeraakt, waardoor hij 40 dollar boete moest betalen. Onderweg naar huis bedacht hij een systeem waarbij klanten voor een vast bedrag films konden huren en ze zo lang mochten houden als ze wilden. In de eerste jaren zond Netflix dvd’s op met de post: zodra je een dvd terugstuurde, deed Netflix de volgende titel op de bus, en afhankelijk van je abonnement mocht je meerdere films tegelijk bestellen. Toen breedbandinternet zijn opgang maakte, stapte het bedrijf over op streaming en de rest is geschiedenis.