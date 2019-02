'Suburra' - seizoen 2 op Netflix

Suburra – Seizoen 2 Vanaf 22 februari op Netflix

SERIE In 2013 schreven de rechter Giancarlo De Cataldo en journalist Carlo Bonini een boek over de relatie tussen Romeinse politici, bedrijven en de georganiseerde misdaad. Vier jaar later gebruikten scenarioschrijvers Daniele Cesarano en Barbara Petronio het als uitgangspunt voor hun misdaadreeks. Die gaat over een conflict tussen de Siciliaanse maffia, de overheid en het Vaticaan over de aanleg van een nieuwe haven te Ostia, een kustplaatsje dicht bij Rome. Suburra is ook een coming-of-ageserie, waarin drie jongemannen met een totaal verschillende achtergrond in hun honger naar geld en aanzien de krachten bundelen en bevriend raken. In het tweede seizoen zijn de allianties anders, maar religieuze leiders, corrupte bewindvoerders en maffiosi vechten opnieuw een meedogenloze machtsstrijd uit. ‘Rome is wreed, Rome verscheurt je als een barracuda’, zingt de Italiaanse rapper Piotta in de titelsong. Dat belooft!