'Trapped' – Seizoen 2, nu op Play

SERIE Tijdens het eerste seizoen uit 2015 onderzocht politiebaas Andri Olafsson in een IJslands vissersdorpje een moord en mensensmokkel. Dat is sowieso niet vanzelfsprekend, maar in ‘Trapped’ werd het nóg moeilijker: omdat het politieteam uit Reykjavik door de barre weersomstandigheden het plaatsje niet kon bereiken, moest de korpschef het met slechts twee andere agenten doen. Hetzelfde trio is ook in het tweede seizoen van de partij, maar nu brengt het onderzoek naar de moordpoging door een arme landbouwer op de minister van Economische Zaken de ordehandhavers naar een afgelegen vallei in het noorden van IJsland. Daar zien ze hoe lokale boeren het opnemen tegen gelddorstige multinationals, maar zich ook verzetten tegen politici die een centrale voor duurzame energie willen uitbreiden. Olafsson en de twee anderen raken betrokken in dat geruzie, en daardoor zitten ze deze keer niet fysiek, maar wel psychologisch vast. Kiezen is verliezen? We zullen zien!