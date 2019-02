'Isn't It Romantic' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM Netflix heeft er zijn missie van gemaakt om het verguisde genre van de romantische komedie in ere te herstellen, en met ‘The Set-Up’ en ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ heeft dat ook al een paar fijne films opgeleverd. Afwachten of dat ook zo is bij ‘Isn’t It Romantic’, een film die zich aandient als een mengeling tussen een romcom en een satire op het genre. Rebel Wilson speelt een architecte die neergeslagen wordt bij een overval en opnieuw wakker wordt in een wereld waar alles verloopt volgens het stramien van de romantische komedie. Haar enige uitweg: alle clichés vermijden en de ware liefde vinden. In de VS kwam ‘Isn’t It Romantic’ vlak voor Valentijn uit in de bioscoop – in de rest van de wereld verschijnt de film direct op Netflix – en daar waren de recensies alvast gematigd positief.