'O.G.' op Play

Nu te zien op Play

FILM Louis zit al decennia in de gevangenis. Vlak voor hij vrijgelaten wordt, ontfermt hij zich over Beecher, een nieuwe inmate. Terwijl hij hem probeert te beschermen tegen het harde gevangenisleven, moet hij zich voorbereiden op een leven buiten de celmuren. Dat is het uitgangspunt van ‘O.G.’, een tv-film met Jeffrey Wright uit ‘Westworld’ in de hoofdrol. Vooral interessant is het verhaal achter de schermen, want ‘O.G.’ is volledig opgenomen in één van de zwaarst bewaakte gevangenissen in de VS en een hoop echte gevangenen hebben ook een rol gekregen. Over dat hele productieproces en de invloed ervan op de gevangenen heeft regisseur Madeleine Sackler ook een documentaire gemaakt, ‘It’s a Hard Truth Ain’t It’, die in maart wordt uitgezonden.