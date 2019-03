De Europese competities zijn weer op gang getrapt, de play-offs naken en tussendoor mogen the lucky few nog wat interlands afhaspelen. Alle dagen feest voor de voetballiefhebber, maar de spelers gaan gebukt onder dat helse ritme. In een bevraging van spelersvakbond FIFPro geeft ruim 1 op de 4 aan – dure sportkarren, vorstelijke polshorloges en verrukkelijke wags ten spijt – dat hij kampt met depressies en angsten.