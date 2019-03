Psychiater Paul Cosyns: 'Soms zit een moordenaar zichtbaar te genieten bij het opbiechten van zijn daden'

Paul Cosyns «Ik vind het een goeie zaak dat er in ‘Misdaaddokters’ ook gerechtspsychiaters aan bod komen, want we hebben lang te lijden gehad onder een gebrek aan erkenning. Nog los van de verloning, die tot voor kort ondermaats was, is de forensische psychiatrie pas sinds enkele jaren officieel een tak van de algemene psychiatrie. Toen ik begon, in de jaren 70, was ik zo’n beetje de enige deskundige die men in de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel kon opvoeren: een behoorlijk dwaze toestand voor zo’n belangrijk aspect van de rechtsgang.»

HUMO Uw werkterrein was in die dagen de gevangenis van Sint-Gillis, waar u de zwaarste jongens van het land tegenover u kreeg.