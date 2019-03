Kate Sinclair (producer) «Het hoofdpersonage in ‘The Miniaturist’ is het plattelandsmeisje Nella Oortman, dat in 1686 naar het grote Amsterdam verhuist na haar huwelijk met de steenrijke koopman Johannes Brandt. Al snel merkt Nella dat Johannes heel afstandelijk blijft, terwijl hij wel close is zijn zus, die de kersverse echtgenote zoveel mogelijk op een afstand probeert te houden.