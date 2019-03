Humo selecteert de documentaires van de week (van 1 tot 7 maart)

NPO 2, zondag 3 maart, 21.05

Milieu De klimaatverandering heeft al grote gevolgen voor de Noordpool: nu er minder ijs is, valt er ook makkelijker naar olie te boren, waardoor de schade aan het milieu nog toeneemt.

Canvas, zondag 3 maart, 22.05

Actua Deens-Chinese documentaire over Sun Village, een weeshuis in China waar kinderen van terdoodveroordeelden naartoe worden gebracht.

Canvas, maandag 4 maart, 23.30

Misdaad Voor sommige veroordeelde misdadigers kan een true crime-reeks over hun zaak een zegen zijn: Steven Avery kan dankzij ‘Making a Murderer’ op zijn minst de hoop koesteren dat hij ooit vrijkomt. Wellicht verwachtte de Brit Glyn Razzell ook zoiets toen een ploeg van de BBC kwam aankloppen om een documentaire over zijn zaak te maken. Razzell werd vijftien jaar geleden tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn vrouw Linda, maar heeft altijd zijn onschuld staande gehouden. Volgens hem is Linda, wier lijk nooit is gevonden, met de noorderzon vertrokken en heeft zij hem erin geluisd, onder meer door haar bloed achter te laten in zijn auto. Toen de makers van ‘Conviction’ alle bewijzen en mogelijke andere pistes onderzochten, kwamen ze steeds opnieuw bij Razzell uit. En toen ze Razzell de kans gaven om een test met een leugendetector te ondergaan, weigerde hij ‘uit angst voor een vals positief resultaat’.

Canvas, maandag 4 maart, 20.30

Actua Geen ‘De afspraak’ in de krokusvakantie, wel elke avond een reportage van de Britse onderzoeksjournaliste Stacey Dooley. In de eerste aflevering duikt ze onder in de seksindustrie van de Filipijnen.

Canvas, maandag 4 maart, 21.20

Sport Laatste aflevering van ‘Belga Sport’, over het EK judo in Oostende. Jean-Marie Dedecker bereikte er zijn hoogtepunt als coach: de Belgische ploeg kaapte toen zes gouden en drie bronzen medailles weg.

Break Free MH17

NPO 3, donderdag 7 maart, 20.55

Actua Deze zomer is het vijf jaar geleden dat vlucht 17 van Malaysia Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur boven Oekraïne werd neergehaald. Deze reeks portretteert de jonge mensen die toen het leven verloren.