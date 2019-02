Horror in het Hoge Noorden: 'Veel IJslanders zijn ontzettend racistisch'

BALTASAR KORMáKUR (regisseur en bedenker) «Andri Olafsson moet de ware toedracht achter een aanval op een IJslandse minister proberen te onthullen. Daarvoor trekt hij naar het noorden, waar een deel van de bevolking in opstand is gekomen tegen de uitbreiding van een aluminiumfabriek. De schapenboeren zijn bang dat hun gronden zullen verdwijnen en voeren hevig actie. Olafsson is in geen tijd verwikkeld in lokale conflicten, en tegelijk beginnen de hormonen van zijn tienerdochter op te spelen.»