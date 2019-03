'The Boy who harnessed the Wind' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM In ‘The Boy Who Harnessed the Wind’ zien we hoe een kleine jongen zijn armoedige Afrikaanse dorp van de droogte en de hongersnood tracht te redden door met behulp van een handboek uit de lokale bibliotheek eigenhandig een windturbine te bouwen. Deze Netflix Original markeert het regiedebuut van Chiwetel Ejiofor, de gedegen acteur die in ‘12 Years a Slave’ gestalte gaf aan de gekidnapte Solomon Northup. In het waargebeurde ‘The Boy Who Harnessed the Wind’ neemt hij zelf de rol van Trywell voor zijn rekening, de wanhopige papa die zijn zoon liever een ploeg zou zien vastnemen dan een boek. Zal het de jongen lukken om de wind te bedwingen? Jandorie, het antwoord staat al in de titel!