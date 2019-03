'Aaron Hernandez Uncovered' op Play

Nu te zien op Play

DOCU O.J. Simpson kent iedereen, maar vreemd genoeg is hij niet de enige naam in de categorie ‘American football-spelers die ooit verdacht zijn van moord’. Ook Aaron Hernandez scheerde ooit hoge toppen in de NFL League als speler bij de Patriots, en ook hij werd aangeklaagd voor moord. In de zomer van 2013 werd Odin Lloyd, de vriend van de zus van Hernandez’ verloofde, doodgeschoten bij het huis van de atleet. In tegenstelling tot Simpson werd Hernandez schuldig bevonden en in 2015 kreeg hij levenslang. Twee jaar na de uitspraak verhing hij zich in zijn cel. Over zijn schuld bestond weinig twijfel, maar de vraag waarom Hernandez Lloyd om het leven had gebracht, is nooit opgelost. Of deze tweedelige docu daar wel in slaagt, is nog af te wachten, maar de makers hebben beloofd een ‘geheim uit het verleden’ van Hernandez te onthullen.