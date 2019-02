'RBG' op Proximus en Telenet: De Democratische hoop in de VS

Nu te zien op Proximus en Telenet

DOCU Bij ons doet de naam Ruth Bader Ginsburg, het onderwerp van de nieuwe en bejubelde documentaire ‘RBG’, wellicht weinig belletjes rinkelen, maar in de Verenigde Staten is de bijna 86-jarige vrouw een heldin voor vooral linksgezinde mensen, en de Democratische hoop in bange dagen. Bader Ginsburg is sinds 1993 één van de negen rechters bij het Hooggerechtshof – ze werd benoemd door president Clinton. Als het bijvoorbeeld over vrouwenrechten gaat, staat ze altijd in het progressieve kamp. Ze lijdt echter aan kanker en als ze zou sterven, mag president Trump voor de derde keer een nieuwe rechter benoemen. Zo krijgt hij de kans om het Hooggerechtshof voor jaren in een conservatieve plooi te leggen, wat voor voorstanders van pakweg het recht op abortus slecht nieuws zou zijn. Of zoals iemand op Twitter het samenvatte: ‘Een doodzieke oude vrouw wordt verplicht zo lang mogelijk te blijven werken om vrouwenrechten te beschermen: veel beter kun je de situatie in de VS niet samenvatten.’