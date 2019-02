'The Story of Us' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU In 2016 ondervroeg Morgan Freeman in de National Geographic-docureeks ‘The Story of God’ mensen uit verschillende culturen over hun ervaringen met religie. Een jaar later was er al het vervolg, ‘The Story of Us’, waarin Freeman zes afleveringen lang de wereld rondreist om te onderzoeken welke tradities, problemen en inspirerende gebeurtenissen mensen samenbrengen. Geloof, oorlog en vrijheid zijn maar enkele van de thema’s die de Oscarwinnende acteur aankaart, en hij laat zwaargewichten als Bill Clinton en de Boliviaanse president Evo Morales uitleggen hoe zij over macht en vrede denken. Albert Woodfox, één van de Angola Three, getuigt over zijn meer dan veertig jaar lange eenzame opsluiting, en ook een ex-gevangene van een Noord-Koreaans strafkamp mag zijn verhaal doen. Boeiende en diepgravende tv.