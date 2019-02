'The Sisters Brothers' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM Wat een wonderlijke western is ‘The Sisters Brothers’ toch. Zoals dat hoort, mogen de paarden briesen en de revolvers knallen, maar verder heeft de Franse meesterfilmer Jacques Audiard (‘De rouille et d’os’, ‘Un prophète’) met het genre helemaal zijn eigen ding gedaan. In welke andere western kun je zien hoe een spinnetje ’s nachts in het mondwerk van de nietsvermoedende, bij het kampvuur snurkende cowboy glipt? Of hoe de cowboys in de saloon ineens al stampend met de laarzen losbarsten in een hilarische rondedans? En wat een immens genoegen is het om Joaquin Phoenix en John C. Reilly, twee van de allerbeste acteurs van hun generatie, als de premiejagende gebroeders Sisters op hun knollen over de prairie te zien draven. Topper!