'Jurassic Park – The Lost Kingdom' op Netflix

Vanaf 1 maart op Netflix

FILM Onze innerlijke brachiosaurus brult van blijdschap: op 1 maart zet Netflix de eerste drie ‘Jurassic Park’-films online! Het meer dan 25 jaar oude ‘Jurassic Park’ van Steven Spielberg blijft nog steeds de indrukwekkendste aflevering: spannend, betoverend, kippenvel verwekkend en grensverleggend op het vlak van digitale effecten. ‘The Lost World’, ook van Spielberg, is een duistere hap cinema waarin San Diego kennismaakt met de tanden en de klauwen van de T-rex. In het door Joe Johnston geregisseerde ‘Jurassic Park III’ laait het ‘wow!’-gevoel iets minder op, maar is het niettemin fun om William H. Macy en Téa Leoni te zien wegrennen voor de aanstormende beestjes.