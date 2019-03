Conviction: Murder in Suburbia op Canvas

Canvas, maandag 4 maart, 23.30

Misdaad Voor sommige veroordeelde misdadigers kan een true crime-reeks over hun zaak een zegen zijn: Steven Avery kan dankzij ‘Making a Murderer’ op zijn minst de hoop koesteren dat hij ooit vrijkomt. Wellicht verwachtte de Brit Glyn Razzell ook zoiets toen een ploeg van de BBC kwam aankloppen om een documentaire over zijn zaak te maken. Razzell werd vijftien jaar geleden tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn vrouw Linda, maar heeft altijd zijn onschuld staande gehouden. Volgens hem is Linda, wier lijk nooit is gevonden, met de noorderzon vertrokken en heeft zij hem erin geluisd, onder meer door haar bloed achter te laten in zijn auto. Toen de makers van ‘Conviction’ alle bewijzen en mogelijke andere pistes onderzochten, kwamen ze steeds opnieuw bij Razzell uit. En toen ze Razzell de kans gaven om een test met een leugendetector te ondergaan, weigerde hij ‘uit angst voor een vals positief resultaat’.