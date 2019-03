Tex de Wit: 'Sport is natuurlijk volslagen belachelijk'

Tex de Wit «Diederik, Jonathan en ik werken al acht of negen seizoenen achter de schermen van ‘Zondag met Lubach’. Daar zitten bijna nooit sportitems in, omdat Arjen Lubach niks met sport heeft. Als we dus al eens een idee kregen dat daarmee te maken had, spaarden we het meestal stiekem op: ‘Wie weet kunnen we ’t ooit gebruiken voor ons eigen programma.’ Dus ja: toen Arjen besloot om er eventjes tussenuit te muizen en het theater in te gaan, hebben we vrij snel ‘Makkelijk scoren’ uitgedacht.»

HUMO Sportsatire is nagenoeg onontgonnen televisieterrein. Je vraagt je af waarom.