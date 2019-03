Jan Van Looveren: 'De VRT heeft me teruggefloten, want ik had kunnen sterven'

Jan Van Looveren «Ik ben 50: ik stam nog uit de tijd dat mensen blindelings geloofden wat er in de krant stond. Maar tegenwoordig word je met nieuws bestookt, zeker op het internet, en is het vaak niet meer duidelijk wat waar is en wat niet. Je leest weleens koppen waarvan je denkt: ‘Dat kán toch niet?’ ‘Van tequila val je af’, bijvoorbeeld: what the fuck? Dat soort claims gaan wij onderzoeken in ‘Factcheckers’. En om het luchtig te houden, controleren we af en toe ook een volkswijsheid op haar waarheid. Dat je mosselen die niet zijn opengegaan bij het koken, niet mag opeten, bijvoorbeeld.»

HUMO En?