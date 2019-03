Humo Selecteert de films van de week (van 8 tot 14 maart)

CAZ, VRIJDAG 8 MAART, 23.05

THRILLER Edward Fox speelt een huurmoordenaar die zich klaarmaakt om een aanslag te plegen op Charles de Gaulle in deze intense, zéér losjes op ware feiten gebaseerde thriller. De afstandelijkheid waarmee Fred Zinnemann regisseert, geeft er een bijna documentaireachtige geloofwaardigheid aan.

ÉÉN, VRIJDAG 8 MAART, 23.30

THRILLER Drie vrienden vinden een neergestort vliegtuigje met een zak geld. Ze besluiten de centen te houden, maar kunnen ze elkaar wel vertrouwen? Razend spannende thriller van Sam Raimi – wellicht zijn beste buiten de ‘Evil Dead’-reeks. De suspensescènes zijn fenomenaal, maar nog belangrijker zijn de goed uitgewerkte personages.

BBC 1, VRIJDAG 8 MAART, 23.35

TRAGIKOMEDIE Onderhoudende tragikomedie over een staking in een Britse Fordfabriek in 1968, waar de vrouwelijke arbeiders gelijk loon eisten. Sally Hawkins levert een energieke, begeesterende prestatie in de hoofdrol. De mix van humor en drama is weinig verrassend, maar werkt wel.

BBC 2, ZATERDAG 9 MAART, 22.00

AVONTUUR James Gray, de man achter sombere misdaaddrama’s zoals ‘We Own the Night’ en ‘The Immigrant’, zegt de mean streets van New York vaarwel om zich de jungle in te wagen met dit ambitieuze, intelligente epos. Charlie Hunnam speelt Percy Fawcett, een ontdekkingsreiziger die aan het begin van de 20ste eeuw naar Colombia afreist. Eerst om een rivier in kaart te brengen, maar daarna om de verloren ruïne van een oude beschaving terug te vinden – de stad Z. Verwacht echter geen wild oerwoudavontuur: Gray zoekt veel meer aansluiting bij Werner Herzog dan bij Indiana Jones. Hij bouwt zijn verhaal langzaam op, met adembenemende beelden (gedraaid op ouderwetse 35mm-film!) en een mysterieus, lyrisch sfeertje, dat soms naar het surrealisme neigt – check de scène waarin Fawcett vanuit de jungle pardoes een operavoorstelling binnenstapt! Wondermooie, hypnotiserende cinema.

Q2, ZATERDAG 9 MAART, 20.35

DRAMA Knappe dramatisering van de ramp op het gelijknamige boorplatform in de Golf van Mexico in 2010. Regisseur Peter Berg brengt de actie overzichtelijk en opwindend in beeld, maar gelukkig blijft het daar niet bij: zonder te vervallen in clichés toont hij ook hoe de hebzucht van de bonzen van BP tot de catastrofe geleid heeft.

ÉÉN, ZATERDAG 9 MAART, 21.15

DRAMA Harrison Ford was zelden beter dan hier, als flik die onderduikt in een Amishgemeenschap om een jongetje te beschermen dat getuige was van een moord. De respectvolle manier waarop Peter Weir de levensstijl van de Amish in beeld brengt, is enorm meeslepend en de chemie tussen Ford en Kelly McGillis is voelbaar.

VIER, ZATERDAG 9 MAART, 22.30

ACTIE ‘100% pure adrenaline’, luidde de tagline destijds, en daar is niets van gelogen. Keanu Reeves gaat undercover bij een bende surfers die banken overvallen, onder leiding van Patrick Swayze, wat leidt tot de ene duizelingwekkende actiescène na de andere. Het verhaal is nonsens, natuurlijk, maar wel spectaculaire nonsens.

CANVAS, ZATERDAG 9 MAART, 22.55

DRAMA Verstild drama van Fien Troch, over twee broertjes (Billy en Kid) die samenleven met hun depressieve moeder. Wanneer mama wegvalt, moeten ze het zelf zien te redden. Door het strenge harnas van strakke wide shots, spaarzame dialogen en minimalistische muziek sijpelt aan het einde toch oprechte ontroering.

VTM, ZONDAG 10 MAART, 15.00

DRAMA Ontwapenende muzikale coming-of-agefilm, over een tiener in de jaren 80 die indruk wil maken op een meisje door te zeggen dat hij in een rockband zit. Gevolg: hij moet stante pede een rockband uit de grond stampen. Een charmante, nostalgische trip naar de eighties, tjokvol muziek uit die tijd.

VITAYA, MAANDAG 11 MAART, 20.40

DRAMA Een tienerjongen die geobsedeerd is door cinema raakt bevriend met een terminaal meisje en besluit een film voor haar te maken. De zelfbewuste knipoogjes zijn er soms over (voice-over: ‘Dit is géén ontroerend romantisch verhaal!’) maar de humor werkt en de personages zijn sympathiek.

ARTE, MAANDAG 11 MAART, 20.55

DRAMA Goed volk zoals Martin Scorsese en Paul Thomas Anderson rekenen Max Ophüls tot hun favoriete filmmakers. Kijken naar ‘Madame de…’ is begrijpen waarom. De elegante tracking shots zijn onvergetelijk en het verhaal, waarin een set oorringen wordt doorgegeven tussen een man, zijn vrouw en zijn minnares, blijkt verrassend ontroerend.