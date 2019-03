Tom Riley: 'William Wagstaffe is een heerlijk personage: zó boeiend en messed up'

Tom Riley «Wat me aantrok in ‘Dark Heart’ is dat heerlijke hoofdpersonage. Wagstaffe is zó boeiend en messed up… Hij zit boordevol tekortkomingen en kan geen stabiele relatie onderhouden. Alleen in politiewerk blinkt hij uit, als zijn eigen emoties zijn oordeel tenminste niet vertroebelen. Hij was nog heel jong toen zijn beide ouders werden vermoord, en de daders zijn nog altijd niet gevonden. Dat verklaart deels zijn keuze om bij de politie te gaan werken: daar kan hij tenminste proberen ándere zaken tot een goed einde te brengen. Maar zijn hele leven wordt erdoor beheerst: sinds zijn ouders werden vermoord, zit hij als het ware ‘vast’ in zichzelf. Hij heeft het moeilijk om empathie voor anderen te voelen en houdt zijn omgeving doelbewust op afstand. Als mensen om hem heen emotioneel worden – slachtoffers van misdrijven of hun familieleden – weet Will zich daar niet goed raad mee.»