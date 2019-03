Madeleine Sackler: 'Ook dit nummer van Humo zal in de gevangenis van Pendleton belanden'

Madeleine Sackler «De gevangenisfilm is een genre vol clichés, maar ik wilde een waarheidsgetrouw verhaal brengen. Daarom heb ik honderden gevangenen geïnterviewd vóór ik aan het script begon te schrijven. Toen Theothus Carter het scenario had gelezen, zei hij: ‘Ik weet niet hoe jullie erin geslaagd zijn, maar er staat niets in dat mij nog niet is overkomen in Pendleton.’ Ik hoop dat mensen dankzij ‘O.G.’ even in de schoenen van de gedetineerden kunnen staan. Daarom heb ik ook een docu gedraaid, ‘It’s a Hard Truth, Ain’t It’, waarin tien gedetineerden hun verhaal vertellen (en die eind maart op Play te zien is, red.).»