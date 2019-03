'After Life' op Netflix: De meester van de cringe comedy is terug

Nu te zien op Netflix

SERIE Deze zesdelige comedyreeks lijkt wel een halve comeback voor Ricky Gervais. Los van een paar gastrolletjes is het namelijk al van het laatste seizoen van ‘Derek’ in 2014 geleden dat de gevierde komiek nog eens in een tv-serie te zien was. Het hoofdpersonage van ‘After Life’ is – surprise! – alweer een variatie op zijn vertrouwde typetje: een loser voor wie je toch sympathie weet op te brengen. Tony is een weduwnaar die zich na de plotse dood van zijn vrouw heeft voorgenomen om zijn woede af te reageren door zich tegen iedereen zo bars en lomp mogelijk te gedragen. Paradoxaal genoeg (en ook zeer verwarrend voor hem) lokt hij vooral medeleven en begrip van zijn naasten uit. Een premisse waar de meester van de cringe comedy toch goud uit moet kunnen puren. Aan de cast zal het alvast niet liggen: Gervais weet zich naast enkele bekende gezichten uit ‘Extras’ (de voortreffelijke Ashley Jensen) en ‘Derek’ ook omringd door onder anderen David Bradley (Walder Frey uit ‘Game of Thrones’), ‘Downton Abbey’-ster Penelope Wilton en de nooit minder dan fantastische Diane Morgan.