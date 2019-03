'Cold War' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Wereldwijd lovende kritieken, de Grand Prix op het Film Fest Gent 2018, drie vette Oscarnominaties en honderdduizenden toeschouwers die ontroerd tot op het bot de bioscoopzaal verlieten: ‘Cold War’ van regisseur Pawel Pawlikowski (‘Ida’) was naast ‘Roma’ het afgelopen jaar één van de meest bewierookte en bekroonde films. Het liefdesdrama over de turbulente relatie tussen een Poolse muzikant en een zangeres tijdens de Koude Oorlog heeft alles om een mens omver te blazen: een epische plot die meer dan twintig jaar omspant, een trance verwekkende soundtrack, uitzonderlijk mooie zwart-witbeelden, puike vertolkingen, hoog oplaaiende passie en een slotscène die door merg, been, hart en ziel snijdt.