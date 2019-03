'Ramen Shop' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Films waarin à volonté wordt gegeten en gedronken, zoals ‘Tampopo’, ‘Babettes gæstebud’ en natuurlijk ‘La grande bouffe’, gaan er bij ons altijd in. Hoe men een prima eetfilm kan herkennen? Simpel: een goed gefilmde schranspartij zorgt er niet alleen voor dat uw eigen maag begint te knorren, maar vertelt u ook iets over de gemoedstoestand van de mensen die aan tafel zitten. De Japanse prent ‘Ramen Shop’ is een mooi voorbeeld: de lotgevallen van het hoofdpersonage, een jongen die in Singapore het verleden van zijn overleden vader uitpluist, zullen u diep melancholisch stemmen, terwijl de talrijke kookscènes u zullen doen watertanden. Toch als u van noedels, sushimi en chili van krab houdt.