'Crazy Ex-girlfriend' – Seizoen 3, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Zonder veel fanfare gedropt op Netflix: het derde seizoen van het geweldige ‘Crazy Ex-Girlfriend’, een Amerikaanse muzikale comedyreeks over Rebecca Bunch, een jongedame die vruchteloos de liefde van haar leven najaagt. Die man, Josh, liet haar op het einde van het vorige seizoen voor het altaar staan om priester te worden, en die afwijzing haalt de sowieso al labiele Rebecca helemaal onderuit. Er valt nog steeds erg veel te lachen in ‘Crazy Ex-Girl-friend’, maar net zoals ‘BoJack Horseman’ is ook deze komedie onder alle grappen een heel donker portret van iemand met psychische problemen: halverwege het derde seizoen wordt trouwens duidelijk waar Rebecca precies aan lijdt. Ondertussen is ‘Crazy Ex-Girlfriend’ wel uitgezongen: in de VS is het vierde en laatste seizoen net afgelopen, maar hier kunnen we gelukkig nog even voort.