'Formula 1 – Drive to Survive' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU Een nieuwe, tiendelige docureeks over de wereld van de formule 1, waarvoor cameraploegen vorig jaar een seizoen lang hun tenten opsloegen achter de schermen van het rondreizende circus. Niet alleen de geur van verbrand rubber ontbreekt: van de tien teams gaven er acht hun toestemming om te filmen, maar Mercedes en Ferrari wilden geen pottenkijkers, waardoor de strijd tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel om de wereldtitel nauwelijks aan bod komt in ‘Drive to Survive’. Wel te zien: de groeiende rivaliteit tussen Max Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo, en de toenemende zorgen van Fernando Alonso over de makke prestaties van zijn McLaren-wagen. Gentlemen, start your engines!