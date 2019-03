'Losers' op Netflix: Verliezers in een wereld die om winnen draait

Nu te zien op Netflix

DOCU Een reeks over verliezers in een wereld die rond winnen draait, zo kondigt Netflix de sportdocumentaire ‘Losers’ aan. Maar de acht verhalen in de serie lijken vooral te gaan over sporters die na een pijnlijke nederlaag door het dal gingen, overeind krabbelden en terugvochten. Zoals de Britse voetbalclub FC Torquay, die in 1987 een heel seizoen lang tegen de degradatie streed en zich op het nippertje kon redden. En nog wel op een erg opmerkelijke manier: op het einde van de afsluitende match, toen Torquay achterstond, braken er relletjes uit. Eén van de politiehonden voelde zich bedreigd door een speler van Torquay die in zijn richting achter de bal aanliep, en beet hem in het been. De voetballer moest lang verzorgd worden – na de match kreeg hij zeventien hechtingen – en in de blessuretijd die erbij kwam, scoorde Torquay de verlossende gelijkmaker. Sindsdien staat Torquay in het Verenigd Koninkrijk bekend als ‘de club die gered werd door een hond’.