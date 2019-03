'The Lost City of Z' op BBC2: wondermooie, hypnotiserende cinema

The Lost City of Z

BBC 2, ZATERDAG 9 MAART, 22.00

Avontuur James Gray, de man achter sombere misdaaddrama’s zoals ‘We Own the Night’ en ‘The Immigrant’, zegt de mean streets van New York vaarwel om zich de jungle in te wagen met dit ambitieuze, intelligente epos. Charlie Hunnam speelt Percy Fawcett, een ontdekkingsreiziger die aan het begin van de 20ste eeuw naar Colombia afreist. Eerst om een rivier in kaart te brengen, maar daarna om de verloren ruïne van een oude beschaving terug te vinden – de stad Z. Verwacht echter geen wild oerwoudavontuur: Gray zoekt veel meer aansluiting bij Werner Herzog dan bij Indiana Jones. Hij bouwt zijn verhaal langzaam op, met adembenemende beelden (gedraaid op ouderwetse 35mm-film!) en een mysterieus, lyrisch sfeertje, dat soms naar het surrealisme neigt – check de scène waarin Fawcett vanuit de jungle pardoes een operavoorstelling binnenstapt! Wondermooie, hypnotiserende cinema.