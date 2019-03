De documentaires die u deze week graag informeren (van 8 tot 14 maart)

Canvas, vrijdag 8 maart, 20.25

ACTUA Geschokte reacties, mensen die kokhalzend de bioscoopzaal verlieten… toen de eerste berichten over de première van ‘Leaving Neverland’ op het filmfestival van Sundance binnenkwamen, leek het alsof er een nieuwe horrorprent was vertoond. Wat in zekere zin ook klopt, natuurlijk: het relaas van Wade Robson en James Safechuck over hoe Michael Jackson hen destijds heeft misbruikt, is afschuwelijk en bloedstollend. Canvas was eerst van plan om het vier uur durende ‘Leaving Neverland’ over twee weken te spreiden, maar koos er uiteindelijk toch voor om de documentaire integraal uit te zenden op één lange vrijdagavond. Terecht, want net de lengte maakt een grote kracht uit van de film: die zorgt er immers voor dat Robson en Safechuck – en hun omgeving – tot in detail kunnen vertellen over hoe Jackson hen in de val heeft gelokt. En je moet al van heel slechte wil zijn om te geloven dat de twee alles uit hun duim hebben gezogen.