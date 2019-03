'Begrafenisondernemer is een sociaal beroep: je komt de échte mens tegen, zonder franjes'

Gert Verhaert «De voornaamste reden waarom ik aan dit programma heb meegewerkt, is dat de dood nog altijd een lastig gespreksthema is. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat ik in een huiskamer binnenstap waar twee volwassen mannen zich hardop zitten af te vragen wat nu precies de wens van hun overleden moeder was: een begrafenis of een crematie? Zelfs in mijn eigen vriendenkring ligt het onderwerp erg moeilijk: dat heb ik gemerkt toen ik zeven jaar geleden een punt zette achter mijn job als psycholoog-consulent, en bij een begrafenisondernemer in dienst ben gegaan.»

HUMO Waarom zette u destijds die stap?