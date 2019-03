Humo selecteert de films van de week (van 15 tot 21 maart)

NPO 3, VRIJDAG 15 MAART, 22.30

DRAMA De grootste fastfoodfranchise ter wereld, oorzaak van dichtslibbende aderen en kindernachtmerries overal ter wereld (met die creepy clown ook!), werd opgericht door de broers Dick en Maurice McDonald, maar het is dankzij de geslepen zakenman Ray Kroc dat de keten ooit een keten is geworden. In deze biopic zien we hoe Kroc (een geweldige Michael Keaton) het commerciële potentieel ziet in de sympathieke burgertent van de broers, en hen langzaam maar zeker buitenspel zet om er een hart- en smakeloze geldmachine van te maken. ‘Waarom zouden we een milkshake willen verkopen waar niet eens melk in zit?’ roept Dick McDonald op een bepaald moment uit, maar voor een man die enkel het gerinkel van kassa’s hoort, snijdt dat argument geen hout. De opzet is klassiek en het scenario had gerust nog wat scherper gemogen, maar Kroc blijkt een fascinerende antiheld en de acteurs zijn unaniem uitstekend.

Q2, VRIJDAG 15 MAART, 20.35

ACTIE U denkt nog altijd dat Neo in ‘The Matrix’ de rol was waarvoor Keanu Reeves werd geboren? Dan hebt u deze actieknaller nog niet gezien, waarin Zijne Stoïcijnsheid een meedogenloze killer speelt die de moord op zijn hondje wil wreken en daarbij 119 lijken achterlaat. Geniaal georkestreerde actie.

CANVAS, VRIJDAG 15 MAART, 21.20

MYSTERY Ambitieuze mozaïekfilm waarin zes verhalen, die zich afspelen in verschillende tijden en culturen, met elkaar verweven worden. Door die opzet tuimel je drie uur lang van een historisch drama naar een hedendaagse tragikomedie en zelfs een futuristische actiefilm. Een uitputtende, maar vooral ook gewaagde filmervaring.

VITAYA, ZATERDAG 16 MAART, 20.25

FANTASY Weldra kunt u naar Tim Burtons remake van ‘Dumbo’ gaan kijken, maar wie de regisseur eerst nog eens op zijn magische best wil zien, zit goed met deze romantische klassieker. Johnny Depp speelt het creatuur van wetenschapper Vincent Price, met scharen als handen. Betoverend, mild satirisch sprookje met een enorm hart.

BBC 2, ZATERDAG 16 MAART, 23.45

DRAMA Michael Douglas speelt zijn beste rol in jaren als Liberace, een populaire, flamboyante, homoseksuele pianist die een relatie begint met de veertig jaar jongere Scott (Matt Damon). Meeslepend en verrassend grappig. Was in de VS enkel op tv te zien, omdat hij ‘te gay’ zou zijn voor een bioscooprelease.

BBC 2, ZONDAG 17 MAART, 13.50

DRAMA Romantisch melodrama uit 1954 over drie Amerikaanse vrouwen die een flat delen in Rome en allerlei liefdesperikelen meemaken. Eén van de zeldzame films die destijds op locatie werd gefilmd, voor het publiek van toen een exotische glimp van het echte Italië. Een interessant curiosum.

ARTE, MAANDAG 18 MAART, 20.55

DRAMA De legendarische Brusselse filmmaakster Agnès Varda won in 1985 de Gouden Leeuw en een handvol andere prijzen voor dit drama over de laatste weken in het leven van een dakloze jonge vrouw. Weerbarstige cinema over een hoofdpersonage dat door iedere kijker op zijn eigen manier geïnterpreteerd wordt.

VICELAND, MAANDAG 18 MAART, 22.45

THRILLER Een naïef Amerikaans koppel (Woody Harrelson en Emily Mortimer) raakt op de trans-Siberische spoorweg aan de praat met twee rugzaktoeristen, maar uiteraard zijn die twee niet zuiver op de graat. Klassiek opgebouwde, vermakelijke thriller die knipoogt naar Hitchcock, maar te ongeloofwaardig is om dat niveau te halen.

VIER, DINSDAG 19 MAART, 22.05

ACTIE Eén van de weinige sequels die het origineel konden overtreffen. Mel Gibson en Danny Glover komen op het spoor van malafide Zuid-Afrikaanse diplomaten, wat er, ten tijde van de Apartheid, een scherp politiek randje aan gaf. De actiescènes zitten prima in elkaar en het script bevat een paar iconische oneliners (‘Diplomatic immunity!’ – PANG!).

Geronimo: An American Legend ★★★½

CAZ, WOENSDAG 20 MAART, 20.40

WESTERN Walter Hill vertelt het (zwaar gefictionaliseerde) verhaal van de roemruchte leider van de Apachen en zijn strijd tegen het Amerikaanse leger. Wes Studi is één brok charisma als Geronimo, terwijl Robert Duvall en Gene Hackman hun eigen stijlvolle zelve zijn. Let ook op een jonge Matt Damon als verteller.

The Guest ★★★★☆

CAZ, DONDERDAG 21 MAART, 20.40

THRILLER De familie van een in Irak gesneuvelde soldaat krijgt bezoek van ene David Collins (Dan Stevens), een jongeman die beweert dat hij diens beste vriend was. Foute boel, natuurlijk, maar de familie sluit hem in de armen. Regisseur Adam Wingard laat de situatie perfect ontsporen, tot de psychologische thriller een heerlijk bloederige B-film is geworden.