'Triple Frontier' op Netflix

Film De heist movie ‘Triple Frontier’, waarin vijf militaire veteranen het plan opvatten om een Zuid-Amerikaanse drugsbaron te beroven, heeft er een ware lijdensweg op zitten. In 2017 trok Paramount de stekker uit de productie nadat achtereenvolgens Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Tom Hardy, Channing Tatum en regisseuse Kathryn Bigelow het project de rug hadden toegekeerd, waarna Netflix (de redder in nood!) hem er weer in plugde. De regiestoel werd doorgeschoven naar J.C. Chandor (‘A Most Violent Year’) en hoofdrollen werden toevertrouwd aan Ben Affleck, Pedro Pascal, Garrett Hedlund, Oscar Isaac en Charlie Hunnam – lang geen slechte cast. Wij verheugen ons nu al op ratelende machinegeweren, crashende helikopters en oneliners als ‘This is nót what I signed up for!’