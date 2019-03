'The Founder' op NPO3: Een biopic over de geslepen zakenman achter burgerketen McDonald's

NPO 3, VRIJDAG 15 MAART, 22.30

DRAMA De grootste fastfoodfranchise ter wereld, oorzaak van dichtslibbende aderen en kindernachtmerries overal ter wereld (met die creepy clown ook!), werd opgericht door de broers Dick en Maurice McDonald, maar het is dankzij de geslepen zakenman Ray Kroc dat de keten ooit een keten is geworden. In deze biopic zien we hoe Kroc (een geweldige Michael Keaton) het commerciële potentieel ziet in de sympathieke burgertent van de broers, en hen langzaam maar zeker buitenspel zet om er een hart- en smakeloze geldmachine van te maken. ‘Waarom zouden we een milkshake willen verkopen waar niet eens melk in zit?’ roept Dick McDonald op een bepaald moment uit, maar voor een man die enkel het gerinkel van kassa’s hoort, snijdt dat argument geen hout. De opzet is klassiek en het scenario had gerust nog wat scherper gemogen, maar Kroc blijkt een fascinerende antiheld en de acteurs zijn unaniem uitstekend.