'Inside Europe: 10 Years of Turmoil' vanavond op Canvas

ACTUA ‘Nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog was Europa zo in gevaar,’ waarschuwde Emmanuel Macron onlangs in een open brief aan de burgers van Europa. De Franse president noemde de brexit hét symbool van de crisis in Europa, dat niet in staat bleek zich te verweren tegen de valse beloften van een steeds groter wordende groep eurosceptici. Waarom de Britse ex-premier David Cameron in 2015 haast niet anders kon dan tot een bindend in/out-referendum over te gaan, wordt glashelder uitgelegd in deze warm aanbevolen BBC-documentaire van de makers van het al even doorwrochte ‘Inside Obama’s White House’. Ook hier laat een uitgelezen kransje ingewijden zijn licht schijnen op de machinaties die tot de brexit en uiteindelijk ook tot David Camerons ondergang geleid hebben. De getuigenissen van onder meer de topadviseurs van Cameron, maar ook van Nicolas Sarkozy, Mark Rutte, Herman Van Rompuy, Jean-Claude Juncker en Donald Tusk – die net niet het woord ‘shitshow’ in de mond neemt – bieden behalve een heldere analyse van de brexit ook een zeldzame blik achter de coulissen van de Europese politiek.