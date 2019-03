'Love, Death & Robots' op Netflix: De animatieserie van David Fincher en Tim Miller ('Deadpool')

Nu te zien op Netflix

SERIE Met illustratoren van over de hele wereld maakten regisseurs David Fincher en Tim Miller (‘Deadpool’) een compromisloze animatieserie met achttien kortfilms over racisme, oorlog en de menselijke natuur. Soms verpakt in comedy, andere afleveringen zijn pure sciencefiction of horror. In één ervan zie je Hitler op allerlei grappige manieren aan zijn einde komen, in een andere kweken wetenschappers per ongeluk superintelligente yoghurt die al snel de wereld wil veroveren. De filmpjes verschillen erg in stijl, maar het zijn allemaal vreemde visuele achtbanen voor volwassenen. Een aanrader voor wie ‘Black Mirror’ te braaf vindt.