'Turn Up Charlie' op Netflix

SERIE Zijn rol als drugsdealer Stringer Bell in ‘The Wire’. Zijn charismatische titelvertolking in de detectivereeks ‘Luther’. Zijn knipperlichtrelatie met James Bond (hij is al jaren de publieksfavoriet om in de huid van de Britse spion te kruipen). Dat is zo ongeveer waarmee je Idris Elba associeert. Níét met muziek, en al helemaal niet met techno. Toch is Elba vaak achter de draaitafels te vinden, en wat begon als een uitlaatklep werd een bloeiende dj-carrière: vorige zomer stond hij zelfs op Tomorrowland. Zijn hoofdrol in de Netflixsitcom ‘Turn Up Charlie’ is hem dus op het lijf geschreven. Elba speelt Charlie, een worstelende dj en eeuwige vrijgezel, die de kans ziet om door te breken wanneer zijn beroemde beste vriendin hem vraagt om nanny te worden van haar probleemkind.