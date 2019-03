'Luther' – seizoen 5, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Wie aan één dosis Elba niet genoeg heeft, krijgt van Netflix meteen ook het volledige vijfde seizoen van de gitzwarte detectivereeks ‘Luther’ erbovenop. Dat speurneus John Luther geen engel is, bleek al vanaf de eerste vijf minuten van het allereerste seizoen. Toen leerden we hem kennen net op het moment dat hij twijfelde of hij een schurk een eerlijk proces zou gunnen, of toch de dood zou injagen. Die dualiteit werd de rode draad in de reeks: als politieagent is Luther meedogenloos routineus in het nastreven van rechtvaardigheid, maar zijn privéleven is een puinhoop, en daardoor is zijn morele kompas niet altijd even correct afgesteld. Nooit eerder werd dat zo duidelijk als in het vijfde seizoen, een nagelbijtende adrenalinerush die je moet bingewatchen tot het einde.